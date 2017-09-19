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السيسي يخرج عن النص ويوجه رسائل إلى الفلسطينيين والإسرائيليين.. وتصفيق حاد من الزعماء

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السيسي يخرج عن النص ويوجه رسائل إلى الفلسطينيين والإسرائيليين.. وتصفيق حاد من الزعماء السيسي يخرج عن النص ويوجه رسائل إلى الفلسطينيين والإسرائيليين.. وتصفيق حاد من الزعماء

التحرير

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أكد الرئيس عبد الفتاح ، أهمية إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام ١٩٦٧، مشددًا على أن «الوقت حان لمعالجة شاملة للقضية الفلسطينية».

وخرج السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، عن النص، موجهًا عدة رسائل لكل الأطراف، داعيًا في البداية الشعب الفلسطيني إلى الاتحاد وقبول التعايش مع الآخر.

وأضاف: «أتوجه بكلمة ونداء لمن يهمه الأمر، إلى الشعب الفلسطيني.. مهم أوي الاتحاد خلف الهدف وعدم الاختلاف والاستعداد لقبول الإسرائيليين في أمن وسلام».

وتابع: «إلى الشعب الإسرائيلي.. لدينا في تجربة عظيمة في السلام معكم منذ 40 عامًا، ويمكن أن نكرر التجربة مرة أخرى مع الفلسطينيين».

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أكد أن «أمن وسلامة المواطن الفلسطيني جنبًا إلى جنب من أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي».

استكمل رسالته إلى الشعب الإسرائيلي: «نحن معكم.. هذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى».

واصل مخاطبًا الدول العربية الشقيقة وباقي دول العالم، أن يقفوا خلف هذه المبادرة، وكذلك الإدارة الأمريكية،  قائلًا: «لدينا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الإنسانية».

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التحرير

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