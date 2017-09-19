لميس الحديدي: «ما قاله تميم متوقع.. رجل يكذب ويصدق كذبه»

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، ألقى كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهاجم فيها بشدة الدول العربية المقاطِعة، واتهمها باستغلال المال السياسي.

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن هناك مظاهرات أُقيمت لعدد من الجاليات العربية وليس المصرية فقط، بنيويورك، للتنديد بحكم الأمير القطري، وكان من بينهم سودانيين وليبيين.

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وتابعت: «ما قاله تميم شيء متوقع لأنه رجل يكذب ويصدق الكذب، يتحدث مثلًا عن حقوق الإنسان، وهذا شيء غريب لأنها من المتضادات، واسأله من سحب الجنسيات من آل مرة؟ مش مستوعبة إن قطر هي اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان واستخدام المال السياسي».