وقفة احتجاجية لعمال «الكارتة» بمطار الأقصر الدولي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نظم 21 عاملًا من التابعين لإحدى الشركات الخاصة القائمة بتحصيل رسوم السيارات داخل مطار الأقصر الدولي، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، اعتراضًا على تسريحهم من العمل.

وقال محمد محمود، أحد العاملين بالشركة القائمة بأعمال الكارته بالمطار، إنهم فوجئوا بإدارة المطار تخطرهم بقرار التسريح، بحجة وجود مديونيات على الشركة التابعين لها، وعدم سدادها حتى الآن.

وأوضح محمود في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن الشركة الخاصة التي يعملون بها، يوجد عليها مديونيات بقيمة 8 ملايين جنيه للطيران المدني، لعدم قيامها بدفع إيجار بارك انتظار السيارات بمطار الأقصر، ومطار شرم الشيخ منذ فترة.

شاهد أيضا

وأضاف محمود، أن قيمة الإيجار تبلغ 68 ألف جنيه شهريًا لبارك مطار الأقصر الدولي، وتقدمت الشركة بطلب تخفيض لتلك القيمة بعد انخفاض نسبة تشغيل الطيران التي أثرت على العمل، ورفض ذلك من قبل مجلس الإدارة، الأمر الذي أدى إلى قيامهم بعمل الإخلاء للشركة.

وأشار العامل، إلى أن وقفتهم الاحتجاجية استمرت لمدة ساعتين، وقام مدير المطار بعقد اجتماع معهم، وأمر باستمرارهم في العمل حتى الأحد المقبل، لحين قيام الشركة بتسديد مديونياتها، أو التسريح بشكل نهائي لها.

واستطرد: نحن نعمل بالمطار منذ 9 سنوات، بأجور بسيطة لكسب قوت أبنائنا، وديون الشركة ليس لنا بها صلة، وطالب وزير الطيران المدني بضمهم للعمل بالمطار، في حال تسريح الشركة لهم.