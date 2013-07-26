قرية “دراجيل” بالمنوفية تستعد لتابين شهيد القوات المسلحة بالعريش

تستعد قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية لتنظيم حفل تأبين مساء امس عقب صلاة العشاء للشهيد أسامة سعيد أبوظلام والذى كان رقيبا بسلاح المشاة بالعريش، والذى أستشهد مساء الخميس 4 يوليه فى هجوم مسلح على كمين الجورة بطريق العريش الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء .

وأكد هانى هير القائم على الحفل ، أن أهالى مركز الشهداء بالكامل سيشاركون فى حفل التابين مساء اليوم بالقرية والذى سيكون أمام دوار العمدة وبجوار مركز الشباب والذى سيتم التأكيد فيه على رفض التطرف والإرهاب الذى يذهب ضحيته خيرة شباب هذا البلد مؤكدا أن الشهيد أسامة كان أحد ضحايا هذا الإرهاب .

وأشار ” هير ” أن والد الشهيد أسامة لم يخرج من بيته منذ تشييع حثمان ولده وبعد ضغوط من أهالى القرية قرر أن يخرج اليوم ليتحدث لأهالى القرية عن الشهيد أسامة وعن قتلة الشهيد لافتا إلى ان الحفل سيبدأ بتلاوة قرآنية بوخطبة لأحد الشيوخ عن الإرهاب وحرمة سفك الدماء وذلك فى حضور أهالى القرية والقرى المجاورة .