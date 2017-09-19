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حبس متهمين 4 أيام بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل مسجد "ابن طولون" الأثري

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مصراوي Masrawy

حبس متهمين 4 أيام بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل مسجد "ابن طولون" الأثري

11:23 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب – محمود السعيد:

أمرت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار محمد سليم، اليوم الأربعاء، حبس صاحب ورشة أحذية ونجل شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتنقيب عن الآثار أسفل مسجد "أحمد ابن طولون".

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي اللواء حسام نصر مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، معلومات تفيد قيام "محمد. س" صاحب ورشة أحذية، ونجل شقيقه "محمد.ح"، بالحفر والتنقيب خلسة بمسكنه بقصد البحث عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، واستهداف منزل المتهم تم ضبطه وبرفقته نجل شقيقه أثناء قيامهما بأعمال الحفر والتنقيب، وبالمعاينة تبين وجود حفرة مربعة الشكل تنتهي بسرداب ممتد وبه مياه باتجاه أسفل مسجد "أحمد ابن طولون" الأثري، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في التنقيب.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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