زيمبابوى تطلق اسم موجابي على مطارها الدولي الرئيسي

هراري - (د ب أ):

أعلن جورام جومبو، وزير النقل في زيمبابوي اليوم الثلاثاء، أن مطار زيمبابوي الرئيسي سيطلق عليه اسم الرئيس روبرت موجابي الذي قاد تلك الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال جومبو: "إننا نقوم حاليا بما هو متوقع - إخطار جميع شركات الطيران التي تستخدم مطار هراري الدولي والجهات المعنية الأخرى أن اسم المطار سيصبح، في 9 نوفمبر المقبل، مطار آر جي موجابي الدولي".

يذكر أن الزعيم، البالغ من العمر 93 عاما والمقاتل السابق الذي اتهم بارتكاب انتهاكات متعددة لحقوق الانسان وتزوير الانتخابات خلال فترة حكمه، سيخوض انتخابات أخرى العام المقبل.

ودافع جومبو عن هذه الخطوة، مشيرا إلى أبطال التحرير الأفارقة الأخرين الذين أطلقت أسماؤهم على مطارات بلادهم.

وأضاف جومبو:" آمل أن لا يحاول الناس استغلال الموقف لأن جميع الأساطير في جميع أنحاء العالم معترف بهم ويتم تقديرهم. لدينا مطار "أو آر تامبو" في جنوب أفريقيا و مطار "جومو كينياتا" في كينيا. ما هو الخطأ إذن في أن يتم تسمية مطارنا باسم الوالد المؤسس لزيمبابوي".

يذكر أن العديد من الطرق الرئيسية سميت بالفعل باسم موجابي الذي يحكم زيمبابوي منذ عام 1980 ،عندما حصلت البلاد على استقلالها عن بريطانيا.