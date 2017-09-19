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جابريل يطالب بتعزيز دور الأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

جابريل يطالب بتعزيز دور الأمم المتحدة

11:22 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

جابريل يطالب بتعزيز دور الأمم المتحدة

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

نيويورك - (د ب أ):

طالب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل بتعزيز دور الأمم المتحدة وذلك نظرا لتعدد الأزمات في العالم.

وقبل توجهه إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء:" نحن بحاجة إلى أمم متحدة أكثر اتحادا وليس أقل".

وأضاف الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي: أن " قيم ميثاق الأمم المتحدة وتعاون جميع من هم تحت مظلة الأمم المتحدة في أوقات الأزمات والصراعات هذه، ربما أصبحا أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وفي خطابه الذي ألقاه في أول ظهور له في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد الأمم المتحدة بنقص الكفاءة، لافتا إلى أن تركيزها منصب على النواحي الإجرائية والبيروقراطية وليس على النتائج، وأكد أن الدول القوية والمستقلة يجب أن تسهم في نجاح الأمم المتحدة.

وتوجه جابريل، مساء اليوم إلى نيويورك، وسيلقي كلمته أمام الجمعية العامة بعد غد الخميس، كما سيجري العديد من المحادثات خلال اليومين القادمين.

وقال جابريل:" أنا على قناعة راسخة بأن واجبنا الألماني الخاص، هو أن نروج لتخفيف التوتر وللحوار السياسي والحلول الدبلوماسية والتضامن والتعاون والتبادل السلمي، بين الشرق والغرب بالضبط كما بين الشمال والجنوب".

واختتم كلامه بالقول: "ولهذا فهناك حاجة إلى الأمم المتحدة التي تعلي من شأن قيم الميثاق، والتي يمكنها التصرف سريعا والقادرة على الفعل والمزودة بالموارد اللازمة لذلك من قبل دولها الأعضاء".

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