السودان وإثيوبيا يتفقان على حماية الحدود ومكافحة المتمردين

الخرطوم - (أ ش أ):

اتفقت حكومتا السودان وإثيوبيا، الثلاثاء، على حماية الحدود ومكافحة المتمردين والجريمة المنظمة، وضرورة إجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

جاء ذلك خلال الدورة الـ16 من مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، التي اختتمت أعمالها على مستوى الخبراء، اليوم بالخرطوم.

وقال رئيس الأركان المشتركة السودانية الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي - في تصريحات صحفية - إن الطرفين سينفذان مخرجات الاجتماع في كافة المحاور، خاصة محور الدوريات المشتركة؛ لضمان الأمن والاستقرار على الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة، والجريمة العابرة للحدود، ومكافحة الحركات المتمردة.

وأوضح عدوي أن المخرجات تعتبر ركيزة أساسية من ركائز التعاون العسكري بين البلدين والجيشين، وتابع "اتفقنا على أهمية تطوير التدريب المشترك بين الجيشين، وأعددنا خطة عمل طويلة لمدة 5 سنوات، نسعى خلالها إلى وضع المزيد من الأهداف والبرامج لتسريع العمل المشترك".