رئيس كولومبيا يشكر الأمم المتحدة على مساعدتها في عملية السلام مع فارك

نيويورك - (د ب أ):

وجه الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس الشكر إلى الأمم المتحدة لمساعدتها في نجاح عملية السلام مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المعروفة اختصارا باسم (فارك).

وقال سانتوس، خلال الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: "اليوم يمكننا أن نقول برضى كبير إنه تم نزع سلاح فارك".

وفي هذا السياق، أشار سانتوس إلى أن فارك سلمت أكثر من 9000 قطعة سلاح إلى الأمم المتحدة وتحولت إلى حركة سياسية تعمل على تعزيز أفكارها ومقترحاتها.

وكان سانتوس حاز، العام الماضي، على جائزة نوبل للسلام لدوره في مفاوضات السلام المدعومة من الفاتيكان مع حركة فارك.

وأضاف سانتوس أن المهم الآن هو تفعيل ميثاق السلام الذي تم إبرامه: "ونحن في حاجة، في هذا الشأن، إلى المساعدة الودية للأمم المتحدة".

ويتابع مراقبون تابعون للأمم المتحدة الالتزام بهدنة مع آخر الجماعات المتمردة المسماة باسم "جيش التحرير الوطني"، ومن المفترض أن تستمر هذه الهدنة حتى نهاية العام.

ومن المنتظر أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع هذه الجماعة قريبا.

وقال سانتوس: إن " إحلال السلام هو عملية طويلة" ولفت إلى أن الأحداث الإيجابية صارت مرئية بوضوح في الوقت الحاضر في بلاده.

تجدر الإشارة إلى أن الصراع بين القوات الحكومية الكولومبية ومنظمة "فارك" والذي استمر على مدار أكثر من 50 عاما، أودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص.