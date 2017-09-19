أخبار عاجلة

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد -
بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا -
بعد دعوة علي عبدالعال.. وفد طلابي من "حقوق المنيا" في زيارة للبرلمان -
عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم -
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا -
رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وقفة احتجاجية لمحصلي رسوم السيارات بمطار الأقصر الدولي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وقفة احتجاجية لمحصلي رسوم السيارات بمطار الأقصر الدولي

11:07 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

وقفة احتجاجية لمحصلي رسوم السيارات بمطار الأقصر الدولي

وقفة احتجاجية لمحصلي رسوم السيارات

الأقصر - محمد محروس :

نظم 21 عاملا بإحدى الشركات الخاصة لتحصيل رسوم السيارات بمطار الأقصر الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام بوابة المطار اعتراضا علي صدور قرار بتسريحهم عن العمل بعد فسخ التعاقد مع الشركة التي يعملون بها إثر ارتفاع مديونيتها لدي الطيران المدني.

وقال سعد ذكي أحد المحتجين أنهم يعملون كموظفين أمن وتحصيل رسوم دخول ويتبعوا احدي الشركات الخاصة المتعاقدة مع المطار، منذ أكثر من 9 سنوات وفوجئو بإبلاغ الشركة لهم بإنهاء تعاقداتهم بسبب ضائقة مالية تمر بها.

أوضح ذكي أن الديون تراكمت علي الشركة التي يعملون بها عليها وطلبت تخفيض قيمة الايجار الشهري البالغة قيمته 86 ألف جنيه من قبل سلطة الطيران المدني ولكن قوبل طلبها بالرفض.

وأشار أحد المحتجين أنهم فوجئوا صباح الثلاثاء بمعاينة بارك الانتظار من قبل سلطات المطار، لإخلاء الشركة التي يعملون بها، مما دعاهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية، رفضا لتسريحهم عن العمل بعد الاخلاء.

ولفت إلي أن مدير المطار عقد اجتماع معهم وأجري اتصالاته بمجلس ادارة الشركة ووزارة الطيران المدني وتم الاتفاق على تحديد مهلة حتى الأحد المقبل لحين قيام الشركة بتسديد مديونياتها التي تصل إلى 8 مليون جنيه متأخرات عن قيمة ايجار بارك انتظار السيارات بمطاري الأقصر وشرم الشيخ أو الاخلاء على الفور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأقصر تستضيف ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي (صور)

    أخبار

  • محافظ الأقصر: الحجوزات السياحية جيدة جدًا والصينيون في المرتبة الأولى

    أخبار

  • بالصور.. مدير أمن الأقصر يتفقد خدمات معبدي الأقصر والكرنك

    أخبار

  • بعد إصابة طفلة صدمتها سيارة.. حواجز جديدة بكورنيش النيل في الأقصر

    أخبار

إعلان

fe60c75731.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف

البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف

الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد

بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد

بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا

بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا