وقفة احتجاجية لمحصلي رسوم السيارات بمطار الأقصر الدولي

الأقصر - محمد محروس :

نظم 21 عاملا بإحدى الشركات الخاصة لتحصيل رسوم السيارات بمطار الأقصر الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام بوابة المطار اعتراضا علي صدور قرار بتسريحهم عن العمل بعد فسخ التعاقد مع الشركة التي يعملون بها إثر ارتفاع مديونيتها لدي الطيران المدني.

وقال سعد ذكي أحد المحتجين أنهم يعملون كموظفين أمن وتحصيل رسوم دخول ويتبعوا احدي الشركات الخاصة المتعاقدة مع المطار، منذ أكثر من 9 سنوات وفوجئو بإبلاغ الشركة لهم بإنهاء تعاقداتهم بسبب ضائقة مالية تمر بها.

أوضح ذكي أن الديون تراكمت علي الشركة التي يعملون بها عليها وطلبت تخفيض قيمة الايجار الشهري البالغة قيمته 86 ألف جنيه من قبل سلطة الطيران المدني ولكن قوبل طلبها بالرفض.

وأشار أحد المحتجين أنهم فوجئوا صباح الثلاثاء بمعاينة بارك الانتظار من قبل سلطات المطار، لإخلاء الشركة التي يعملون بها، مما دعاهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية، رفضا لتسريحهم عن العمل بعد الاخلاء.

ولفت إلي أن مدير المطار عقد اجتماع معهم وأجري اتصالاته بمجلس ادارة الشركة ووزارة الطيران المدني وتم الاتفاق على تحديد مهلة حتى الأحد المقبل لحين قيام الشركة بتسديد مديونياتها التي تصل إلى 8 مليون جنيه متأخرات عن قيمة ايجار بارك انتظار السيارات بمطاري الأقصر وشرم الشيخ أو الاخلاء على الفور.