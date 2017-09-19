بالصور.. السيسي يلتقي ترامب والملك عبد الله وسكرتير الأمم المتحدة
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القاهرة - مصراوي:
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة لقاءات جانبية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الدوليين، علىهامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومِن بين مَن التقاهم الرئيس السيسي: الملك عبدالله بن الحسين عاهل الأردن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.
وتضمنت اللقاءات تناول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة ودعم جهود مكافحة الإرهاب، فضلاً عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول الشقيقة والصديقة، وكذا التباحث حول أهم الموضوعات التي تناقشها الدورة الحالية للجمعية العامة للامم المتحدة.
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