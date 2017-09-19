نتنياهو: إيران قد تصبح كوريا الشمالية المقبلة

غزة - (أ ش أ):

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مما أسماه "إمبراطورية إسلامية إيرانية شاسعة" إذا لم يتم تعديل أو رفض الاتفاق النووي. وأضاف: "إن إيران قد تصبح كوريا الشمالية المقبلة".

وقال نتنياهو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الثلاثاء: "في كل يوم تجري إيران حملة من الغزو في أنحاء الشرق الأوسط وتطور صواريخ باليستية لتهديد العالم أجمع"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقارن نتنياهو سعي إيران لأن تصلح قوة نووية جديدة بالمساعي الكورية الشمالية، وأردف: "هناك هؤلاء الذين ما زالوا يدافعون عن الاتفاق (النووي الإيراني) الخطير، متعللين بأنه سيغلق مسار إيران نحو القنبلة (النووية)، هذا بالضبط ما قالوه بشأن الاتفاق النووي مع كوريا الشمالية، ونحن جميعا نعلم كيف انتهى ذلك، إذا لم يتغير شيء ستنتهي هذه الاتفاقية بالطريقة نفسها.

فيما وجه رئيس الحكومة الإسرائيلي كلمات بالفارسية إلى الشعب الإيراني قائلا: "لستم عدونا، إنكم أصدقاؤنا".