أخبار عاجلة

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد -
بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا -
بعد دعوة علي عبدالعال.. وفد طلابي من "حقوق المنيا" في زيارة للبرلمان -
عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم -
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا -
رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نتنياهو: إيران قد تصبح كوريا الشمالية المقبلة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نتنياهو: إيران قد تصبح المقبلة

11:01 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

نتنياهو: إيران قد تصبح كوريا الشمالية المقبلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

غزة - (أ ش أ):
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مما أسماه "إمبراطورية إسلامية إيرانية شاسعة" إذا لم يتم تعديل أو رفض الاتفاق النووي. وأضاف: "إن إيران قد تصبح كوريا الشمالية المقبلة".

وقال نتنياهو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الثلاثاء: "في كل يوم تجري إيران حملة من الغزو في أنحاء الشرق الأوسط وتطور صواريخ باليستية لتهديد العالم أجمع"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقارن نتنياهو سعي إيران لأن تصلح قوة نووية جديدة بالمساعي الكورية الشمالية، وأردف: "هناك هؤلاء الذين ما زالوا يدافعون عن الاتفاق (النووي الإيراني) الخطير، متعللين بأنه سيغلق مسار إيران نحو القنبلة (النووية)، هذا بالضبط ما قالوه بشأن الاتفاق النووي مع كوريا الشمالية، ونحن جميعا نعلم كيف انتهى ذلك، إذا لم يتغير شيء ستنتهي هذه الاتفاقية بالطريقة نفسها.

فيما وجه رئيس الإسرائيلي كلمات بالفارسية إلى الشعب الإيراني قائلا: "لستم عدونا، إنكم أصدقاؤنا".

هذا المحتوى من

9c5564213f.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. يلتقي والملك عبد الله وسكرتير الأمم المتحدة

    أخبار

  • 5 بنود تلخص خطاب السيسي أمام الأمم المتحدة

    أخبار

  • الرئيس السيسي: لن نسمح بمحاولات العبث في ليبيا

    أخبار

  • السيسي: نعتمد على الشباب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

    أخبار

إعلان

f1e044019a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج