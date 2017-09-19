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طبيب الزمالك: لن نتعجل عودة علي جبر.. ومدبولي جاهز للمصري

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طبيب الزمالك: لن نتعجل عودة علي جبر.. ومدبولي جاهز للمصري طبيب الزمالك: لن نتعجل عودة علي جبر.. ومدبولي جاهز للمصري

التحرير

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أكد محمد أسامة طبيب فريق أن الجهاز الفني للفريق بقيادة نيبوشا لن يتعجل في عودة مدافع الفريق علي جبر للمشاركة فى المباريات حتي يتأكد من جاهزيتة بدنيًا وفنيًا، مؤكدًا أن اللاعب يسير بخطى جيدة من خلال البرنامج الموضوع له للشفاء من الإصابة.

وشارك علي جبر في الجزء الأخير من المران بشكل خفيف وذلك في إطار البرنامج الطبي الموضوع له لتجهيزه للعودة للمباريات.

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وأضاف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك جاهزية اللاعب أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق للمشاركة مع الفريق خلال اللقاء القادم أمام المصري المحدد له الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب أحمد مدبولي خضع لاختبار طبي اليوم والذي أثبت تعافيه تمامًا من الإصابة التي كان يعاني منها بالسمانة ،وشارك صانع ألعاب الفريق  في تدريبات الفريق اليوم مما يؤكد تعافيه بشكل نهائي.

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التحرير

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