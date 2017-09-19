البدري: «أهلا وسهلا بجماهير الأهلي.. حضورهم وش السعد على الفريق في رادس»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رحب حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي، بحضور الجماهير الحمراء، لمران الفريق الأخير، غدًا الأربعاء، بالقاهرة، قبل السفر إلى تونس، لمواجهة الترجي، في لقاء العودة لمنافسات دور الـ8 بدروي أبطال إفريقيا.

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ"التحرير" منذ نهاية كأس مصر وأنا أسعى مع إدارة النادي لإعادة جمهور الأهلي لمكانه الطبيعي في الملاعب، وأيضًا حضور التدريبات وكنا ننسق ونعمل سويًا من أجل الحصول على كل الموافقات والترتيبات الخاصة بتلك الأمور وكان شريكا أساسيا وصاحب فكرة حضور الجماهير لتدريب الغد كنوع من التحفيز والمساندة للفريق واللاعبين قبل السفر لمواجهة رادس.

شاهد أيضا

وأضاف البدري "أهلا وسهلًا بجمهور الأهلي حضورهم مران الفريق سيكون بأذن الله وش السعد علينا لتحقيق انتصار تاريخي على الترجي في رادس ومواصلة مشوار البطولة الإفريقية حتي منصة التتويج".