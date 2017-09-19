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تواصل: حصلنا على «الحياة» بمليار و400 مليون.. وحازم إمام «شريك»

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تواصل: حصلنا على «الحياة» بمليار و400 مليون.. وحازم إمام «شريك» تواصل: حصلنا على «الحياة» بمليار و400 مليون.. وحازم إمام «شريك»

التحرير

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قال شريف خالد، المالك الجديد لشبكة قنوات «الحياة»، والعضو المنتدب لمجموعة «تواصل»، إن قائمة المساهمين في شراكة المجموعة تضم كلا من: الإعلامي أحمد شوبير، وحازم إمام، نجم والمنتخب الوطني السابق، ورجال الأعمال ياسين منصور، وكامل أبو علي، وحسن راتب، والمنتج محمد العدل، إلى جانب آخرين حيث يبلغ عددهم نحو 90 مساهما. 

وقال «خالد»، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي تم عقد اليوم الثلاثاء، إن شراء المجموعة لشبكة قنوات «الحياة»، بهدف جعلها كيانًا مميزًا قادرا على المنافسة بقوة، مقابل مليار و400 مليون جنيه، على أن يتم دفع 250 مليون جنيه خلال عامين، وتسديد باقي قيمة الصفقة عقب الاطلاع على مديونيات القناة.

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وأضاف، أن شراء قنوات الحياة، جاء عقب الحصول على قناة «العاصمة»، التي من المنتظر أن تكون رياضية.

وأصدرت مجموعة «تواصل» الإعلامية، بيانًا أشارت خلاله إلى نص اتفاق البيع بينها وبين شركة سيجما، يقضي بشراء  قنوات «الحياة» وأصولها كاملة، بحضور الدكتور السيد البدوي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيجما» للإعلام، وشريف خالد، رئيس مجلس إدارة «تواصل»، وعزم الأخيرة على تطوير الشبكة واستمرار نجاحها. 

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التحرير

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