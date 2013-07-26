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الحويني: السيسي رجل متدين ودعوته تفويض للتعامل مع المخالفين

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الحويني: السيسي رجل متدين ودعوته تفويض للتعامل مع المخالفين الحويني: السيسي رجل متدين ودعوته تفويض للتعامل مع المخالفين

ابو إسحاق الحويني

قال الداعية أبو إسحاق الحويني: إن دعوة الفريق أول عبد الفتاح وزير الدفاع، للشعب بالنزول إلى الميادين، تعتبر تفويضا منهم له في استخدام القوة للتعامل مع المخالفين.

وأضاف “الحويني” في بيان له اليوم الجمعة: “التقيت “السيسي” كما أشار في خطابه عندما كان مديرا للمخابرات الحربية، أنا وطائفة من المشايخ الفضلاء منهم الدكتور عبد الله شاكر رئيس جمعية أنصار السنة والدكتور محمد عبد المقصود والدكتور محمد يسري والدكتور محمد عبد السلام والمشايخ محمد حسان ومصطفى العدوي، وتكلمنا كثيرا في أوضاع البلاد، ولمست منه بعد هذا اللقاء أنه رجل متدين.

وتابع قائلا اليوم: أخاطب فيه هذا الجانب وأذكّره بأن أول ديوان يقضي فيه يوم القيامة هو ديوان الدماء، كما صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود وغيره.

واستكمل الحويني: “أقول للفريق السيسي، وأنا والله أحب لك الخير، لا تتورط في هذا واذكر مقامك بين يدي الله تعالي وحيدا (يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) فالخلاف السياسي لا ينهيه سفك الدماء، بل هذا قد يجر البلاد إلى فوضى عارمة وبحر من الدماء”.

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