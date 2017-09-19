أخبار عاجلة

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد -
بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا -
بعد دعوة علي عبدالعال.. وفد طلابي من "حقوق المنيا" في زيارة للبرلمان -
عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم -
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا -
رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسي: نعتمد على الشباب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: نعتمد على الشباب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

10:35 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

السيسي: نعتمد على الشباب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - علاء المطيري وأحمد عبد الفتاح ومحمود مصطفى:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تتبنى استراتيجية طموحة تشمل إصلاحات اقتصادية وتعتمد على فئة الشباب في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن المخرج الوحيد من الأزمات هو التمسك بمشروع الدولة الحديثة، موضحًا أن القارة الأفريقية لديها الكثير من الاهتمام في الأجندة الخارجية لمصر.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تسعى طوال الوقت لتحقيق طموحات الشراكة الأممية في الحرية والرفاهية، مشددًا على أن البحر المتوسط أصبح مركزًا للهجرة غير الشرعية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. السيسي يلتقي والملك عبد الله وسكرتير الأمم المتحدة

    أخبار

  • نتنياهو: إيران قد تصبح المقبلة

    أخبار

  • 5 بنود تلخص خطاب السيسي أمام الأمم المتحدة

    أخبار

  • الرئيس السيسي: لن نسمح بمحاولات العبث في ليبيا

    أخبار

إعلان

f744a275e7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا