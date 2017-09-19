السيسي: نعتمد على الشباب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
السيسي: نعتمد على الشباب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
10:35 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب - علاء المطيري وأحمد عبد الفتاح ومحمود مصطفى:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تتبنى استراتيجية طموحة تشمل إصلاحات اقتصادية وتعتمد على فئة الشباب في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن المخرج الوحيد من الأزمات هو التمسك بمشروع الدولة الحديثة، موضحًا أن القارة الأفريقية لديها الكثير من الاهتمام في الأجندة الخارجية لمصر.
وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تسعى طوال الوقت لتحقيق طموحات الشراكة الأممية في الحرية والرفاهية، مشددًا على أن البحر المتوسط أصبح مركزًا للهجرة غير الشرعية.
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