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روحاني يحذر من انعدام الثقة بواشنطن اذا انسحبت من الاتفاق النووي

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مصراوي Masrawy

روحاني يحذر من انعدام الثقة بواشنطن اذا انسحبت من الاتفاق النووي

10:52 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

روحاني يحذر من انعدام الثقة بواشنطن اذا انسحبت من الاتفاق النووي

الرئيس الايراني حسن روحاني

طهران - (أ ف ب):
حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، الولايات المتحدة من فقدان ثقة المجتمع الدولي في حال تخليها عن الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وصرح روحاني، الموجود في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة، في مقابلة مع قناة إن بي سي: "اذا امتنعت الولايات المتحدة عن احترام الالتزامات وداست على هذا الاتفاق، فهذا سيعني تحملها تبعات فقدان ثقة الدول فيها".

وتساءل روحاني: "بعد سيناريو محتمل كهذا، أي بلد سيكون مستعدا للجلوس إلى الطاولة مع الولايات المتحدة والتحدث عن القضايا الدولية؟".

وأضاف الرئيس الايراني: أن "الرصيد الاكبر الذي يتمتع به أي بلد هو الثقة والمصداقية".

والمح الرئيس الاميركي دونالد ، في كلمته أمام الجمعية العامة، إلى استعداد ادارته للتخلي عن الاتفاق الذي اعتبره "معيبا" لبلاده.

وأكد روحاني أنه اذا أراد ترامب التخلي عن الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذي تم التوصل اليه في 2015، فان إيران ستستأنف نشاطاتها النووية السابقة التي طالما اصرت أنها تهدف إلى تلبية حاجاتها للطاقة.

وأضاف: "أعني بالتأكيد العودة الى النشاطات السلمية فقط".

وتابع روحاني: "لقد كنا بوضوح، وبما لا لبس فيه أعضاء في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. كنا من الموقعين عليها، لم ننسحب منها، ولا نية لدينا في ذلك".

وأضاف: "نحن ملتزمون ببروتوكولات إضافية لعدم انتاج الاسلحة النووية مطلقا. وكما في الماضي لم تكن لدينا النية بالذهاب في هذا المنحى ولم نفعل يوما، فان (برنامجنا النووي) كان دائما سلميا".

هذا المحتوى من

AFP

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