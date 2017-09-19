5 بنود تلخص خطاب السيسي أمام الأمم المتحدة

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تهدد الاستقرار والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن مصر تقع على حافة أخطر بؤر الأزمات في العالم.

وتابع السيسي - خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء - مصر تشق طريقها في بيئة غير مسبوقة بآلية شجاعة وسط عالم متشابك ومعقد يصعب أن تواجه أي دولة منفردة، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بسياسة خارجة نشطة تعتمد على التواصل مع العالم الخارجي.

وذكر السيسي 5 بنود تمثل محور خطابه أمام الأمم المتحدة وتعكس رؤية مصر في علاقاتها مع العالم.

1 - التمسك بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التي تقوم على مبدأ المساواة ومبدأ القانون وحقوق الإنسان.

2- الدولة الفلسطينية تمثل محور السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه شرط ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

3- المواجهة الحاسمة مع الإرهاب، وأن مصر ملتزمة بمحاربة الإرهاب أينما وجد وهو على رأس أولوياتها، ليس فقط دفاعًا عن مستقبل مصر فقط وإنما عن مستقبل العالم بأسره.

4- القضاء على مسار الأزمات الدولية يتطلب تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول المتقدمة والفقيرة.

5- احترام مبادئ القانون الدولي وأخلاقياته واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها هي الطريق الوحيد لتسوية الخلافات بين الدول.