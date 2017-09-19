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الرئيس السيسي: لن نسمح بمحاولات العبث في ليبيا

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مصراوي Masrawy

الرئيس : لن نسمح بمحاولات العبث في ليبيا

10:42 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الرئيس السيسي: لن نسمح بمحاولات العبث في ليبيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - علاء المطيري وأحمد عبد الفتاح ومحمود مصطفى:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن لن تسمح باستمرار محاولات العبث بالدولة الليبية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات الخاص بالأزمة الليبية، فالدولة الموحدة هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الأهداف السامية للشعوب العربية.


وطالب الرئيس السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بمواجهة الإرهاب في سوريا حتى القضاء عليه، مشددا على أنه لا خلاص في الأزمة السورية إلا من خلال حل سياسي.

وتابع الرئيس: "آن الأوان لمواجهة حاسمة لممولي الإرهاب في المنطقة".

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مصراوي Masrawy

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