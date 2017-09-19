الرئيس السيسي: لن نسمح بمحاولات العبث في ليبيا

كتب - علاء المطيري وأحمد عبد الفتاح ومحمود مصطفى:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بالدولة الليبية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات الخاص بالأزمة الليبية، فالدولة الموحدة هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الأهداف السامية للشعوب العربية.



وطالب الرئيس السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بمواجهة الإرهاب في سوريا حتى القضاء عليه، مشددا على أنه لا خلاص في الأزمة السورية إلا من خلال حل سياسي.

وتابع الرئيس: "آن الأوان لمواجهة حاسمة لممولي الإرهاب في المنطقة".