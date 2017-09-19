السيسي: مصر تقع على حافة أخطر بؤر الأزمات في العالم

كتب - علاء المطيري وأحمد عبد الفتاح ومحمود مصطفى:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تهدد الاستقرار والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن مصر تقع على حافة أخطر بؤر الأزمات في العالم.



وتابع - خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء - أن مصر تشق طريقها في بيئة غير مسبوقة بآلية شجاعة وسط عالم متشابك ومعقد يصعب أن تواجهه أي دولة بمفردها، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بسياسة خارجة نشطة تعتمد على التواصل مع العالم الخارجي.