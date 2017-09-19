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الكهرباء: من حق أي مواطن أن يشتكي من الفواتير

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الكهرباء: من حق أي مواطن أن يشتكي من الفواتير الكهرباء: من حق أي مواطن أن يشتكي من الفواتير

التحرير

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، إنه من حق أي مواطن أن يشتكي من فواتير الكهرباء، موضحًا أن هناك آليات لتلقي الشكاوى والتعامل معها، فضلا عن خط ساخن تابع للوزارة، وهو 121.

وشدّد حمزة، خلال مداخلة لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تٍن»، على حرص الوزارة على حصول كل مواطن على حقه في فواتير الكهرباء، معقبًا حول حادثة وصول فاتورة أحد العمال في أسوان إلى مبلغ 51 ألف جنيه، بالقول: «الخطأ وارد ولدينا عجز في الكشافين».

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وأوضح أن «سبب الفاتورة المرتفعة للمواطن كانت بسبب قراءات جزافية لقارئ العداد، وبسبب تراكم عدد قراءات العداد لديه احتُسب هذا المبلغ، ولكن تم التعامل معه بشكل إيجابي وسريع وتخفيضه إلى 8 آلاف جنيها، وسيتم تقسيط المبلغ».

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التحرير

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