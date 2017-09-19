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عمرو أديب لـ«تميم»: الشعب القطري بطل عشان مستحملك (فيديو)

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عمرو أديب لـ«تميم»: الشعب القطري بطل عشان مستحملك (فيديو) عمرو أديب لـ«تميم»: الشعب القطري بطل عشان مستحملك (فيديو)

التحرير

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هاجم الإعلامي عمرو أديب، مساء الثلاثاء، الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد كلمته في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي اتهم فيها الدول المقاطعة للدوحة بحصار بلاده وممارستها إرهابًا ضدها، قائلًا: «يا عم أنت عايز مننا إيه؟».

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «تميم معلّق يُفط في أمريكا كلها عليها عبارات (ارفعوا الحصار عن قطر)، طيب ورينا صور من المجتمع القطري عن مآسي الحصار، خلينا نشوف ناس بتعاني، ورينا صور المعاناة في الدوحة نتيجة الحصار الرباعي».

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وتابع: «هل من المعقول أنك رايح تتكلم قدام كل دول العالم عن معاناتك؟ الشعب القطري بكل صراحة بطل عشان مستحملك ومستحمل أفعالك».

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التحرير

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