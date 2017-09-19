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السيسي: لابد من إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية لضمان استقرار المنطقة

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مصراوي Masrawy

: لابد من إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية لضمان استقرار المنطقة

10:33 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

السيسي: لابد من إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية لضمان استقرار المنطقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ستعمل مع الأمم المتحدة على التوصل لتسوية سياسية في ليبيا استنادًا إلى اتفاق الصخيرات، مشيرًا إلى أن الدولة الموحدة هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الأهداف السامية للشعوب العربية.

وأضاف السيسي - خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء - إن الشرط الضروري لانتقال المنطقة للاستقرار هو إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

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