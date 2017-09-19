السيسي: لابد من إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية لضمان استقرار المنطقة

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ستعمل مع الأمم المتحدة على التوصل لتسوية سياسية في ليبيا استنادًا إلى اتفاق الصخيرات، مشيرًا إلى أن الدولة الموحدة هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الأهداف السامية للشعوب العربية.

وأضاف السيسي - خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء - إن الشرط الضروري لانتقال المنطقة للاستقرار هو إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.