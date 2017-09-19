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السيسي أمام الأمم المتحدة: العالم لا يزال عاجزًا عن مواجهة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

أمام الأمم المتحدة: العالم لا يزال عاجزًا عن مواجهة الإرهاب

10:32 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

السيسي أمام الأمم المتحدة: العالم لا يزال عاجزًا عن مواجهة الإرهاب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم لا يزال عاجزا عن التصدي للنزاعات المسلحة ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي التي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالم المتقدم والنامي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن المنطقة العربية باتت اليوم أحد أشد الحروب الأهلية ضراوة في التاريخ الإنساني الحديث، وهي الأكثر تعرضا لخطر الإرهاب، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية عرضة لنفس الأخطار الأمنية التي تتعرض لها المنطقة العربية.

وأوضح الرئيس السيسي أن تقع على أخطر بقع الإرهاب في العالم.

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