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السيسي: مصر تسعى لحصول جميع الدول على حقها وسط سلام عالمي

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مصراوي Masrawy

: تسعى لحصول جميع الدول على حقها وسط سلام عالمي

10:28 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

السيسي: مصر تسعى لحصول جميع الدول على حقها وسط سلام عالمي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تسعى لحصول جميع الدول على حقها في العيش وسط سلام عالمي، مؤكدًا أن القاهرة لديها ثقة كبيرة في قيام الأمم المتحدة بهذا الدور.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن مصر تحتل المركز السابع بين الدول المشاركة بعمليات حفظ السلام بالعالم.

وتابع الرئيس: "لدينا إيمان عميق بقيم منظمة الأمم المتحدة، ولدينا ثقة أن تحقيق تلك القيم أمر ممكن، ونسعى طوال الوقت لتحقيق ما نؤمن به من شراكة أممية لبناء عالم يستجيب لطموحات أبنائنا في الكرامة والحرية".

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