السيسي: 1 من كل 3 لاجئين "عربي"

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المسؤولية التي نتحملها تقتضي بنا أن نتصارح بأن العالم الذي ننشده بعيدًا كل البعد عن التحقق، مطالبًا بالعمل على محاربة الإرهاب ونزع السلاح النووي.

وتابع السيسي - خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء - إن الشرق الأوسط أصبح المنطقة الأكثر تعرضًا لكوارث الإرهاب، وواحد من كل 3 لاجئين في العالم عربي، بسبب الحروب والكوارث الاجتماعية.