تيلرسون بحث مع زعيمة بورما انتهاكات حقوق الانسان

نيويورك - (أ ف ب):

أجرى وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالزعيمة البورمية اونج سانج سو تشي آثار خلاله "المزاعم المقلقة للغاية" بشأن "انتهاكات لحقوق الانسان" تطال اقلية الروهينجا المسلمة، كما أعلنت وزارته.

وقالت الخارجية الاميركية، في بيان، إن تيلرسون "رحب بالتزام الحكومة البورمية وضع حد للعنف في ولاية راخين" في غرب بورما و"السماح للمهجرين بسبب العنف بالعودة إلى ديارهم".

وأضاف البيان أن الوزير الاميركي "حض الحكومة والجيش البورميين على تسهيل وصول المساعدات الانسانية إلى المهجرين".

وهذا أول اتصال مباشر بين مسؤول أميركي كبير والزعيمة البورمية منذ بدأت ازمة الروهينجا في أغسطس الفائت.

والاسبوع الماضي، دعا تيلرسون الجيش البورمي غلى وضع حد ل"الاضطهاد" الذي تتعرض له اقلية الروهينجا.

وقال يومها، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني بوريس جونسون في لندن: "علينا أن ندعم" رئيسة الوزراء سو تشي "في قيادتها، ولكن علينا أن نقول بوضوح شديد للعسكريين" إن "هذا الأمر مرفوض".

ومنذ أغسطس، لجأ أكثر من 420 الفا من الروهينجا إلى بنجلادش القريبة من بورما، هربا من حملة قمع للجيش البورمي بعد هجمات شنها متمردون من الروهينجا.