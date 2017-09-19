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محامي ترامب ينفي تورطه في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

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مصراوي Masrawy

محامي ينفي تورطه في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

10:05 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

محامي ترامب ينفي تورطه في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

مايكل كوهين

واشنطن - (د ب أ):
نفى محام يعمل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فترة طويلة أي تورط في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقال مايكل كوهين، اليوم الثلاثاء فى بيان سيدلي به أمام لجنة بالكونجرس: "أنا لم أتورط مطلقا مع أي من أعضاء الاتحاد الروسى أو تلقيت أموالا أو دفعت أموالا لأى شخص آخر من أجل اختراق أى شخص أو أى منظمة".

كما نفى كوهين نفيا قاطعا التحدث مع أى شخص روسى أو أى شخص آخر لاختراق أو التدخل فى الانتخابات وقال إنه لم ير "تلميحا من أى شيء" يثبت ان ترامب تورط فى التدخل الروسى فى الانتخابات أو أى شكل من التواطؤ الروسى.

وكان من المقرر أن يقدم كوهين البيان إلى لجنة الكونجرس، اليوم الثلاثاء، إلا أنه تم إلغاء الجلسة لأنه قام بتعميم بيانه على وسائل الاعلام فى وقت سابق، حسبما قال رؤوساء اللجنة فى بيان مشترك.

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