أخبار عاجلة

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج -
"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها -
رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية -
بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا -
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم -
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية -
تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى -
27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على إلتهاب القولون -
بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

عضو الأوليمبية يؤكد تعنت «حطب» ضد الأهلي ويكشف عن مفاجأة بشأن اللائحة الاسترشادية

Google+ Print
عضو الأوليمبية يؤكد تعنت «حطب» ضد الأهلي ويكشف عن مفاجأة بشأن اللائحة الاسترشادية عضو الأوليمبية يؤكد تعنت «حطب» ضد الأهلي ويكشف عن مفاجأة بشأن اللائحة الاسترشادية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اتهم علي حسب الله عضو اللجنة الاوليمبية والرئيس الأسبق لاتحاد الريشة الطائرة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بالوقوف وراء رسوبه في الانتخابات الأخيرة لصالح منافسه هشام التهامي، بسبب رفضه التعنت من قبل رئيس اللجنة ضد النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. 

وقاله حسب الله في تصريحات لبرنامج "الكورة والجماهير" المذاع علي قناة الأهلي إنه لا يعلم سر التعنت ضد النادي الأهلي رغم أنهم كأعضاء اللجنة الاوليمبية لم يرفضوا  إقامة الجمعة العمومية  لأي نادي على يومين أو أكثر، كون القانون لم ينص على إقامة الجمعيات العمومية على يوم واحد.

شاهد أيضا

وفجر حسب الله مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد أن اللائحة الاسترشادية التي تضمنها قانون الرياضة الجديد لم يتم عرضها على أي من أعضاء اللجنة الأوليمبية، وفوجئنا بها مثل غيرنا.

واختتم عضو اللجنة الاوليمبية كلامه مبديًا اندهاشه من إيقاف حمادة المصري زميله عضو اللجنة، بسبب تصريحاته في قناة الأهلي، مؤكداً أن إيقاف المصري دون الخضوع للتحقيق أمر مخالف لما هو متعارف عليه، ويعد استمرارًا للانتهاكات التي قام بها رئيس اللجنة في الفترة الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»