عضو الأوليمبية يؤكد تعنت «حطب» ضد الأهلي ويكشف عن مفاجأة بشأن اللائحة الاسترشادية

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اتهم علي حسب الله عضو اللجنة الاوليمبية والرئيس الأسبق لاتحاد الريشة الطائرة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بالوقوف وراء رسوبه في الانتخابات الأخيرة لصالح منافسه هشام التهامي، بسبب رفضه التعنت من قبل رئيس اللجنة ضد النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقاله حسب الله في تصريحات لبرنامج "الكورة والجماهير" المذاع علي قناة الأهلي إنه لا يعلم سر التعنت ضد النادي الأهلي رغم أنهم كأعضاء اللجنة الاوليمبية لم يرفضوا إقامة الجمعة العمومية لأي نادي على يومين أو أكثر، كون القانون لم ينص على إقامة الجمعيات العمومية على يوم واحد.

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وفجر حسب الله مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد أن اللائحة الاسترشادية التي تضمنها قانون الرياضة الجديد لم يتم عرضها على أي من أعضاء اللجنة الأوليمبية، وفوجئنا بها مثل غيرنا.

واختتم عضو اللجنة الاوليمبية كلامه مبديًا اندهاشه من إيقاف حمادة المصري زميله عضو اللجنة، بسبب تصريحاته في قناة الأهلي، مؤكداً أن إيقاف المصري دون الخضوع للتحقيق أمر مخالف لما هو متعارف عليه، ويعد استمرارًا للانتهاكات التي قام بها رئيس اللجنة في الفترة الأخيرة.