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مران الزمالك| مغادرة جنش.. وتدريبات بدنية استعدادًا للمصري

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مران الزمالك| مغادرة جنش.. وتدريبات بدنية استعدادًا للمصري مران الزمالك| مغادرة جنش.. وتدريبات بدنية استعدادًا للمصري

التحرير

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أكد حسين السيد مدير الكرة بالزمالك أن الفريق سيخوض مرانه الاخير بمقر النادي يوم الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة المصري بالجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام المحدد لها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية. 

وأضاف مدير الكرة أن الفريق سيتدرب في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب النادي ومن ثم سيغادر للإسكندريه للمبيت هناك استعدادًا للقاء.

وقام الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالزمالك بقيادة المونتنيجري نيبوشا بتقسيم لاعبي الفريق خلال المران إلى 3 مجموعات حيث يتولى بنفسه الإشراف على المجموعات الثلاث.

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ويقوم ماركو يوفانوفيتش مدرب الأحمال بتولي مجموعه المهاجمين ، ويقوم طارق يحيي المدرب العام للفريق بتولي لاعبي الوسط ، ومدحت عبدالهادي الاشراف على مجموعة اللاعبين المدافعين

وخاض الثنائي أسامة إبراهيم وعلي فتحي لاعبا الفريق تدريبات تأهيلية في حمام السباحة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وكان الجهاز الفني قد وضع الثنائي على قائمة الانتظار.

وعلى هامش المران، غادر محمود عبد الرحيم «جنش»  حارس مرمي الفريق النادي قبل بدء المران وذلك بسبب مرضه. وحضر «جنش» لمقر النادي، واستاذن من الجهاز الفني المغادرة لشعوره بالمرض وتم السماح له بذلك ويعاني الحارس من نزلة برد شديدة وعلى أثرها تم السماح له بالمغادرة.

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التحرير

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