قبل موقعة الترجي.. نيانت «وش السعد» على الأهلي

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

رفضت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فكرة تغيير الحكم الكاميروني أليوم نيانت، المقرر أن يدير مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ملعب رادس، ضمن إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كانت أثيرت شبهات حول نزاهة الحكم أليوم نيانت، في هذه المباراة بالتحديد، لا سيما وأنه تعرض لبعض الاتهامات بأنه متزوج من شقيقة لاعب وسط الترجي التونسي ومواطنه فرانك كوم، وهو ما سيجعله متحيزًا للفريق التونسي، في قراراته، نظرًا لصلة قرابته باللاعب.

ويعد الحكم صاحب الـ35 عامًا، الذي ولد يوم 16 يوليو عام 1982، ضمن الحكام المرشحين بالقوة داخل القارة السمراء للمشاركة في بطولة كأس العالم بروسيا 2018.

بدأ الحكم نيانت مسيرته الدولية، عام 2008، حيث أدار ما يزيد عن 60 مباراة دولية خلال مسيرته الطويلة كقاضٍ للملاعب، حيث لديه من الخبرة ما يكفي ليرشحه للتواجد في مونديال روسيا 2018.

الحكم الكاميروني نيانت، ليس غريبًا على الكرة المصرية، حيث سبق له وأدار عدة مباريات كان أحد طرفيها الأهلي والزمالك، ومنتخب مصر أيضًا، كما أنه أدار مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، في إفريقيا من قبل في دوري أبطال إفريقيا عام 2013.

ورغم المخاوف التي تسيطر على جمهور الأهلي، من قرارات الحكم الكاميروني الشاب، إلا أنه "وش السعد" على القلعة الحمراء في المباريات الإفريقية، لا سيما وأن أغلب المباريات التي أدارها للأهلي حقق فيها الفوز.

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أدار نيانت من قبل مباراة الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت هزيمة الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

نيانت عاد من جديد ليظهر في مباريات الأهلي، عندما أسند له الكاف، مواجهة صن شاين ستارز النيجيري، في نصف نهائي بطولة إفريقيا، والتي شهدت فوز الأهلي بهدف دون رد، بعدما تعادل الفريق في مباراة الذهاب بنيجيريا، بثلاثة أهداف لكل منهما.

المباراة الأشهر للأهلي التي أدارها نيانت كانت أمام الزمالك، في قمة دوري أبطال إفريقيا والكرة المصرية، موسم 2013، التي أقيمت بملعب الجونة، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

مباراة الأهلي أمام الترجي المقبلة، ليست الأولى بصافرة الحكم الدولي نيانت، حيث سبق وأدار مباراة بين الفريقين في بطولة الكونفدرالية عام 2015، حسمها الأهلي لصالحه بثلاثة أهداف دون رد.

آخر المباريات التي أدارها نيانت للأهلي كانت أمام زيسكو يونايتد الزامبي، في العام الماضي بدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، حيث يحتاج الفريق الأحمر، للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين، لحسم تأهله رسميًا للدور نصف النهائي بالبطولة الإفريقية.