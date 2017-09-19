قناة الحياة تعلن عن تعاقدها مع شوبير

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كشف شريف خالد، المالك الجديد لشبكة قنوات «الحياة»، والعضو المنتدب لمجموعة «تواصل»، عن التعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير، والإعلامية هبة الأباصيري، للانضمام إلى فريق القناة خلال الفترة المقبلة.

وقال «خالد»، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، إن شوبير والأباصيري سينضمان لتامر أمين، وراغدا شلهوب، بينما لم يفصح عن موقف الإعلامية لبني عسل.

وأصدرت مجموعة «تواصل» الإعلامية، بيانًا أشارت خلاله إلى نص اتفاق البيع بينها وبين شركة سيجما، يقضي بشراء شبكة قنوات «الحياة» وأصولها كاملة، بحضور الدكتور السيد البدوي ،رئيس مجلس إدارة شركة «سيجما» للإعلام، وشريف خالد، رئيس مجلس إدارة «تواصل»، وعزم الأخيرة على تطوير الشبكة واستمرار نجاحها.