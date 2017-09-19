تغيير اسم الدوري وإلغاء بطولة كأس ولي العهد.. الاتحاد السعودي يعلن عن قرارات هامة

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عقد اليوم مؤتمر صحفي لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بجانب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت وتم الإعلان فيه عن عدد من القرارات الهامة الخاصة بالكرة السعودية وبطولاتها وبعض القضايا التي تخص الأندية، وجاءت القرارات على النحو التالي:-

- إلغاء مسمى دوري جميل وإطلاق اسم الدوري السعودي للمحترفين على مسابقة دوري الأندية الممتازة كما تم رفع مكافآت كأس الملك إلى 10 ملايين ريال للمركز الأول و 5 ملايين للمركز الثاني وإلغاء بطولة كأس ولي العهد اعتبارًا من الموسم الحالي، وإطلاق مسمى كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بطلي الدوري والكأس ( السوبر ).

- إطلاق اسم الأمير فيصل بن فهد على منافسات دوري الدرجة الأولى.

- تغيير مسمى دوري الأمير فيصل بن فهد لفئة الأولمبي ليصبح الدوري الأولمبي على أن تتم إعادة هيكلة مسابقات الفئات السنية بنهاية الموسم.

- تشكيل لجنة لوضع حلول لقضية تراكم مكافآت الحكام خلال شهر من تاريخه، بناء على ما رفعه رئيس الأتحاد السعودي وتكليف الاتحاد بتقديم دراسة حول إيجاد برنامج متخصص لإخراج المدربين الوطنيين لبعثات وفق معايير دقيقة.

- تشكيل لجنة لحصر المنشآت والمشاريع المتأخرة ومسببات ذلك والآلية المناسبة لمعالجتها خلال ثلاثين يوماً وتكون أيضا مسؤولة عن تشكيل لجنة للتحقيق في تسليم بعض المنشآت دون اكتنمال أعمال أو ترسية عقود الصيانة وسيتم العمل على ذلك خلال شهر من تاريخه.

- البدء في دراسة عاجلة لمستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي وإعادة فتحه وتشغيله والعمل على استقطاب أفضل الكوادر.

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- تقديم دراسة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً حول تحسين بيئة الملاعب وترقيم المقاعد وربطها بالتذاكر الإلكترونية.

- الموافقة على تسجيل لاعب واحد من مواليد المملكة خلال فترة التسجيل القادمة للموسم الحالي لأندية المحترفين ولاعبين لأندية الدرجة الأولى والثانية.

- العمل على إكمال إجراءات إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي بهدف تنظيف كل ما يخص هذا الجانب وفقاً للأئحة المتفق عليها.

- حث مركز التحكيم الرياضي على سرعة البت في قضية اللاعب عوض خميس وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المركز و إحالة قضية انتقال اللاعب محمد العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق وفي ضوء ذلك سيتخذ اتحاد كرة القدم الإجراءات اللازمة، وإتمام التحقيقات في القضية خلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع، وتكليف ياسر المسحل برئاسة فريق العمل،

وتم تشكيل الفريق على النحو التالي:

الخبير القانوني السيد ستاورت مكاينيس.

المهندس طارق التويجري.

القانوني متعب الأحمد.

ناصر العوهلي سكرتيراً للفريق.

وأشار رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم خلال المؤتمر بأن تحويل مسمى دوري جميل إلى الدوري السعودي الممتاز لا يعني إلغاء عقد الشركة وتم التغيير بالتنسيق مع الراعي، وأكد رئيس الهيئة العامة للرياضة أن باب رعاية المنتخب الوطني الأول مفتوح أمام كافة الشركات المحلية والخليجية والعامة.