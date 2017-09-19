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شريف خالد: تعاقدنا مع "شوبير والأباصيري".. وموقف "لبنى عسل" لم يتحدد

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مصراوي Masrawy

شريف خالد: تعاقدنا مع "شوبير والأباصيري".. وموقف "لبنى عسل" لم يتحدد

08:25 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

لبنى عسل

كتب- مصطفى المنشاوي وندي شريف:

أعلن شريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة "تواصل"، المالك الجديد لشبكة قنوات "الحياة"، عن التعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير، والإعلامية هبة الأباصيري، للانضمام إلى مذيعي القناة ومن بينهم، تامر أمين وراغدة شلهوب.

وأكد "خالد" خلال كلمته بالمؤتمر الذي تنظمه الشركة بأحد فنادق القاهرة، الثلاثاء، استمرار جميع العاملين بالقناة، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد موقف استمرار الإعلامية لبنى عسل من عدمه.

ومن بين حضور المؤتمر: الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، والفنان محمد صبحي، والإعلامي عمرو الليثي.

وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا قالت فيه إن نص اتفاق البيع بين شركتي "تواصل" و"سيجما" يقضي بشراء مجموعة "تواصل" قنوات الحياة وأصولها بالكامل، وأن المالك الجديد يتسلم استوديوهات الحياة لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة، ووقع عقد الاتفاقية بين الجانبين الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تواصل".

وأشار البيان إلى عزم مجموعة "تواصل" إعادة هيكلة وتطوير الشبكة بما يضمن استمرار نجاحها واحتلالها موقع القمة بين المحطات الفضائية المصرية.

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