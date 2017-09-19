بكفالة.. إخلاء سبيل 24 نوبيًا ​متهمين بالتظاهر دون تصريح في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

قرر قاضی المعارضات في محكمة أسوان، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 24 نوبيًا ألقي القبض عليهم بعد تنظيمهم مسيرة دون تصريح، كما ألزمتهم المحكمة كفالة ألف جنيه لكل منهم.

حضر جلسة اليوم عدد كبير من المحامين للدفاع عن المتهمين, كما حضر حمدي الحرزاوي ممثلاً عن النقابة الفرعية للمحامين بأسوان.

وكانت قوات الشرطة ألقت القبض على 24 نوبيًا أثناء تنظيمهم مسيرة بكورنيش النيل الأحد 3 سبتمبر، وحرر بذلك المحضر رقم 5653 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان, وبالعرض على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التظاهر دون ترخيص وتعطيل حركة المرور.

وفي موعد التجديد، قرر قاضي المعارضات تأجيل نظر أمر تجديد حبسهم إلى جلسة الأربعاء 13 من الشهر الجاري، لحضور المتهمين، وفي جلسة الأربعاء أصدرت المحكمة قرارها باستمرار حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واليوم كان موعد نظر تجديد الحبس، إذ قررت المحكمة الإفراج عن جميع المتهمين بكفالة ألف جنيه عن كل متهم. ​