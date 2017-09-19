أخبار عاجلة

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج -
"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها -
رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية -
بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا -
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم -
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية -
تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى -
27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على إلتهاب القولون -
بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بكفالة.. إخلاء سبيل 24 نوبيًا ​متهمين بالتظاهر دون تصريح في أسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بكفالة.. إخلاء سبيل 24 نوبيًا ​متهمين بالتظاهر دون تصريح في أسوان

09:49 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

  • عرض 4 صورة

    bf27128e9b.jpg

  • عرض 4 صورة

    75f0df44ab.jpg

  • عرض 4 صورة

    06c06a6dd1.jpg

  • عرض 4 صورة

    8823510a7e.jpg

إعادة الألبوم

محافظ الإسكندرية يفتتح وحدة العناية بمستشفى برج العرب.. والصحة: جُهزت بجهود المتبرعين

الألبوم التالى

محافظ الإسكندرية يفتتح وحدة العناية بمستشفى برج العرب.. والصحة: جُهزت

أسوان - إيهاب عمران:

قرر قاضی المعارضات في محكمة أسوان، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 24 نوبيًا ألقي القبض عليهم بعد تنظيمهم مسيرة دون تصريح، كما ألزمتهم المحكمة كفالة ألف جنيه لكل منهم.

حضر جلسة اليوم عدد كبير من المحامين للدفاع عن المتهمين, كما حضر حمدي الحرزاوي ممثلاً عن النقابة الفرعية للمحامين بأسوان.

وكانت قوات الشرطة ألقت القبض على 24 نوبيًا أثناء تنظيمهم مسيرة بكورنيش النيل الأحد 3 سبتمبر، وحرر بذلك المحضر رقم 5653 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان, وبالعرض على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التظاهر دون ترخيص وتعطيل حركة المرور.

وفي موعد التجديد، قرر قاضي المعارضات تأجيل نظر أمر تجديد حبسهم إلى جلسة الأربعاء 13 من الشهر الجاري، لحضور المتهمين، وفي جلسة الأربعاء أصدرت المحكمة قرارها باستمرار حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واليوم كان موعد نظر تجديد الحبس، إذ قررت المحكمة الإفراج عن جميع المتهمين بكفالة ألف جنيه عن كل متهم. ​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض الترجمان للسلع المخفضة

    أخبار

  • رئيس الوزراء يصدر قرارين بتعيين نائبين لرئيس جامعة أسوان

    أخبار

  • ضبط 16 كيلو "بانجو" بحوزة سائق وعاطل في أسوان

    أخبار

  • لجان مرور للوقوف على استعدادات مدارس أسوان للعام الدراسي

    أخبار

إعلان

2a34a99aa1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف

البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف

الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد

بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد

بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا

بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا