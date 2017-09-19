توفر 3340 وظيفة.. 5 مشروعات جديدة بالإسكندرية تكلفتها 4.2 مليون دولار

الإسكندرية - محمد عامر:

وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة في العامرية برئاسة الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على إقامة ٥ مشروعات جديدة، منها ٤ مشروعات للعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة، ومشروع للعمل في مجال تخزين مستحضرات التجميل والأدوية برأس مال 4 ملايين و250 ألف دولار.

جاء ذلك خلال الاجتماع رقم 140 لمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالعامرية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أداء الشركات وخطة العمل المستقبلية لها، والوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عمل المستثمرين.

وقال المحافظ إن المشروعات الخمسة المزمع إنشاؤها على مساحة قدرها ٢١٩٣٤.٤ متر مربع ويصل رأس المال المصري بها نحو 30.6%، توجه إنتاجها كصادرات لخارج البلاد بنسبة ١٠٠٪ وستعمل على توفير ٣٣٤٠ فرصة عمل.

وأضاف سلطان: "نعمل علي وضع رؤية حقيقية للنهوض بالإسكندرية في كافة المجالات، وتحقيق طفرة استثمارية وتنموية بشكل واسع من خلال فتح آفاق جديدة لكافة المستثمرين"، مؤكدًا على أنه يعمل جاهدًا على دفع عجلة الاستثمار بالثغر وحل مشكلات مختلف المصانع والمشاريع الاستثمارية بها التي بدورها تساهم في جذب المزيد من المستثمرين.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية في حاجة لضخ موارد ذاتية مالية لتدعم الخطة الاستثمارية والموازنة الاستثمارية لها، من خلال التنمية وتدعيم المناخ الاستثماري بها، وهو ما يشجع علي توفير فرص العمل وخلق مناخ لحركة المواصلات وعمل خطوط سير جديد، وإنشاء محاور تنموية جديدة.

وأكد المحافظ على أهمية توفير فرص عمل لشباب الخريجين من خلال القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يساهم فى تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية، لافتًا إلى ضرورة إتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفرص المتاحة.

جدير بالذكر أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦، وتقام على مساحة ١٣٥٣ فدان، تشمل ٦٨ ٪ منها المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، و ٣٢ ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية.

وتخدم المنطقة شبكات خاصة للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي. ​