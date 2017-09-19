أخبار عاجلة

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج -
"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها -
رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية -
بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا -
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم -
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية -
تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى -
27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على إلتهاب القولون -
بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

توفر 3340 وظيفة.. 5 مشروعات جديدة بالإسكندرية تكلفتها 4.2 مليون دولار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

توفر 3340 وظيفة.. 5 مشروعات جديدة بالإسكندرية تكلفتها 4.2 مليون دولار

09:49 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

توفر 3340 وظيفة.. 5 مشروعات جديدة بالإسكندرية تكلفتها 4.2 مليون دولار

مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة في العامرية

الإسكندرية - محمد عامر:
وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة في العامرية برئاسة الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على إقامة ٥ مشروعات جديدة، منها ٤ مشروعات للعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة، ومشروع للعمل في مجال تخزين مستحضرات التجميل والأدوية برأس مال 4 ملايين و250 ألف دولار.

جاء ذلك خلال الاجتماع رقم 140 لمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالعامرية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أداء الشركات وخطة العمل المستقبلية لها، والوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عمل المستثمرين.

وقال المحافظ إن المشروعات الخمسة المزمع إنشاؤها على مساحة قدرها ٢١٩٣٤.٤ متر مربع ويصل رأس المال المصري بها نحو 30.6%، توجه إنتاجها كصادرات لخارج البلاد بنسبة ١٠٠٪ وستعمل على توفير ٣٣٤٠ فرصة عمل.

وأضاف سلطان: "نعمل علي وضع رؤية حقيقية للنهوض بالإسكندرية في كافة المجالات، وتحقيق طفرة استثمارية وتنموية بشكل واسع من خلال فتح آفاق جديدة لكافة المستثمرين"، مؤكدًا على أنه يعمل جاهدًا على دفع عجلة الاستثمار بالثغر وحل مشكلات مختلف المصانع والمشاريع الاستثمارية بها التي بدورها تساهم في جذب المزيد من المستثمرين.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية في حاجة لضخ موارد ذاتية مالية لتدعم الخطة الاستثمارية والموازنة الاستثمارية لها، من خلال التنمية وتدعيم المناخ الاستثماري بها، وهو ما يشجع علي توفير فرص العمل وخلق مناخ لحركة المواصلات وعمل خطوط سير جديد، وإنشاء محاور تنموية جديدة.

وأكد المحافظ على أهمية توفير فرص عمل لشباب الخريجين من خلال القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يساهم فى تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية، لافتًا إلى ضرورة إتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفرص المتاحة.

جدير بالذكر أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦، وتقام على مساحة ١٣٥٣ فدان، تشمل ٦٨ ٪ منها المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، و ٣٢ ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية.

وتخدم المنطقة شبكات خاصة للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي. ​

IMG-20170919-WA0136

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الإسكندرية يفتتح وحدة العناية بمستشفى برج العرب.. والصحة: جُهزت

    أخبار

  • وزير النقل يتفقد محطة بالإسكندرية ويستقل قطارًا حتى طنطا

    أخبار

  • لتقصيرهم في أعمال الصيانة.. استبعاد 4 مديرين بمدارس الإسكندرية

    أخبار

  • إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص بـ"كلارك" غربي الإسكندرية

    أخبار

إعلان

46e10024a0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج