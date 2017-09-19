وزير الدفاع التركي حول استفتاء شمال العراق: جميع قواتنا على أهبة الاستعداد

أنقرة - (د ب أ):

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، تعليقًا على استفتاء انفصال الإقليم الكردي شمالي العراق، إن "جميع قواتنا الأمنية والمسلحة على أهبة الاستعداد".

وأضاف جانيكلي، في كلمة خلال حفل خاص بمناسبة يوم المحاربين القدماء، بالعاصمة التركية أنقرة، أن بلاده تراقب جميع التطورات في الإقليم الكردي عن كثب؛ و"في حال تم اتخاذ قرار (بالتدخل العسكري)، أو إذا لزم الأمر، فإننا ملتزمون بالتنفيذ بكل حزم"،بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وشدد على أن أي تغيير في وحدة أراضي العراق يعني ظهور عوامل خطر جديدة بالنسبة لتركيا، "وسيكون هذا التطور بمثابة صب البنزين على النار"، في إشارة إلى ما تعيشه المنطقة من أزمات.

من جانب آخر، لفت جانيكلي أن "العديد من الشركات الأمريكية والألمانية، التي نستخدم منتجاتها الدفاعية من قطع غيار وأدوات تكميلية تمارس ضدنا أشكالًا من الحظر المُقنَّع، ولكن، ولله الحمد، تمكنا في السنوات الأخيرة من خوض الصراع ضد المنظمات الإرهابية، باستخدام المنتجات الدفاعية المحلية وإمكانياتنا ومواردنا الخاصة".

كان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، قد صرح ،اليوم الثلاثاء، أنه إذا لم يكن هناك بديل حقيقي للاستفتاء خلال ثلاثة أيام فمن المستحيل أن نؤجل الاستفتاء، وفي حال وجد البديل الضامن لحقوقنا فاننا سوف نحتفل في 25 سبتمبر ونقيم احتفالات جماهيرية، وإذا لم يصلنا البديل فسنصوت جميعا في 25 الجاري".