المكسيك تتعرض لزلزال عنيف بقوة 1ر7 درجة

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

تعرضت المكسيك لزلزال عنيف، اليوم الثلاثاء، الذي يوافق ذكرى زالزال عنيف آخر كان قد ضرب البلاد في عام 1985.

وأعلن المعهد القومي للزلازل أن قوة الزلزال التي تم تسجيلها حتى الآن بلغت 1ر7 درجة على مقياس ريختر.

ويقع مركز الزلزال بالقرب من مدينة "تشياوتلا دي تابايا" في ولاية "بويبلا"، الواقعة على مسافة نحو 190 كيلومترا فقط من العاصمة مكسيكوسيتي.

كانت المكسيك تعرضت، في السابع من الشهر الجاري، لزلزال بقوة 2ر8 درجة ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وكان مركز هذا الزلزال في المحيط الهادئ.

كان نحو عشرة الاف شخص في المكسيك لقوا حتفهم في مثل هذا اليوم قبل 32 عاما جراء واحد من أعنف الزلازل في تاريخ البلاد، وكانت العاصمة مكسيكو سيتي تأثرت بقوة بهذا الزلزال.