نتنياهو: أقدر دعم السيسي للسلام

كتب - علاء المطيري:

قال رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أقدر دعم الرئيس السيسي للسلام وأقدر جهوده للعمل المشترك، مشيرًا إلى اللقاء المشترك الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، أمس الإثنين.

وتابع - خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء - التحالف مع أمريكا لم يكن أقوى ولا أعمق من وقته الحالي في عهد الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى العمل المشترك لدعم السلام في المنطقة.

وأضاف: "حققنا انتصارًا ضد أولئك الذين حاولوا تدمير دولتنا، وعدنا إلى أرض الميعاد وبنينا ديمقراطية، وسوف نحتفل بالعام اليهودي الجديد، مشيرًا إلى مرور مائة عام على وعد بلفور".