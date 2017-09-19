نتنياهو: أقدر دعم السيسي للسلام
نتنياهو: أقدر دعم السيسي للسلام
09:47 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب - علاء المطيري:
قال رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أقدر دعم الرئيس السيسي للسلام وأقدر جهوده للعمل المشترك، مشيرًا إلى اللقاء المشترك الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، أمس الإثنين.
وتابع - خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء - التحالف مع أمريكا لم يكن أقوى ولا أعمق من وقته الحالي في عهد الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى العمل المشترك لدعم السلام في المنطقة.
وأضاف: "حققنا انتصارًا ضد أولئك الذين حاولوا تدمير دولتنا، وعدنا إلى أرض الميعاد وبنينا ديمقراطية، وسوف نحتفل بالعام اليهودي الجديد، مشيرًا إلى مرور مائة عام على وعد بلفور".
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