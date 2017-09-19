أخبار عاجلة

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد -
بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا -
بعد دعوة علي عبدالعال.. وفد طلابي من "حقوق المنيا" في زيارة للبرلمان -
عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم -
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا -
رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

نتنياهو لجوتيرش وترامب: أشكركم لإظهار حقيقة إسرائيل ​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نتنياهو لجوتيرش وترامب: أشكركم لإظهار حقيقة إسرائيل ​

09:46 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

نتنياهو لجوتيرش وترامب: أشكركم لإظهار حقيقة إسرائيل ​

رئيس الوزاء الإسرائيلي

كتب - علاء المطيري:

قال رئيس الوزاء الإسرائيلي إنه يقدر تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بأن معاداة إسرائيل وحقها في الوجود يمثل معادة للسامية.

وتابع - خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أشكر الرئيس الأمريكي دونالد وأشكر مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة بسبب دعمها لحقيقة إسرائيل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نتنياهو: أقدر دعم للسلام

    أخبار

  • جونسون يؤكد وحدة رؤية البريطانية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

    أخبار

  • نتنياهو: ضوء إسرائيل لن يطفئ أبدًا

    أخبار

  • نتنياهو يشيد بتصريح جوتيرش بشأن معاداة إسرائيل

    أخبار

إعلان

c09fb53643.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج