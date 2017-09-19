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مقتل شخص وفقدان اثنين فى ارخبيل جوادلوب الفرنسي بعد الإعصار ماريا

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مصراوي Masrawy

مقتل شخص وفقدان اثنين فى ارخبيل جوادلوب الفرنسي بعد الإعصار ماريا

09:40 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

مقتل شخص وفقدان اثنين فى ارخبيل جوادلوب الفرنسي بعد الإعصار ماريا

إعصار

باريس- (د ب أ):
لقي شخص حتفه وفقد اثنان بعدما مر الاعصار ماريا بالقرب من جنوب أرخبيل جوادلوب الفرنسى، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت منطقة جوادلوب إن الشخص الذي لقى حتفه "لم يحترم تعليمات البقاء فى مأوى" وقتل بسبب سقوط شجرة، بينما فقد شخصان بعد أن غرق قارب قبالة جزيرة لا ديسيراد.

وانقطع التيار الكهربي عن حوالي 40 في المائة من المنازل في المنطقة، كما توقفت خدمة الهاتف الثابت لدى 25 بالمئة من المشتركين.

وطلبت السلطات من السكان البقاء داخل منازلهم لتسهيل جهود الإنقاذ والتنظيف وإزالة المخلفات.

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