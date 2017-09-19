مقتل شخص وفقدان اثنين فى ارخبيل جوادلوب الفرنسي بعد الإعصار ماريا

باريس- (د ب أ):

لقي شخص حتفه وفقد اثنان بعدما مر الاعصار ماريا بالقرب من جنوب أرخبيل جوادلوب الفرنسى، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت منطقة جوادلوب إن الشخص الذي لقى حتفه "لم يحترم تعليمات البقاء فى مأوى" وقتل بسبب سقوط شجرة، بينما فقد شخصان بعد أن غرق قارب قبالة جزيرة لا ديسيراد.

وانقطع التيار الكهربي عن حوالي 40 في المائة من المنازل في المنطقة، كما توقفت خدمة الهاتف الثابت لدى 25 بالمئة من المشتركين.

وطلبت السلطات من السكان البقاء داخل منازلهم لتسهيل جهود الإنقاذ والتنظيف وإزالة المخلفات.