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شريف خالد: "الجلاد" وتامر أمين مستمران على خريطة برامج "الحياة"

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مصراوي Masrawy

شريف خالد: "الجلاد" وتامر أمين مستمران على خريطة برامج "الحياة"

09:15 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

كتب- مصطفى المنشاوي وندي شريف:

قال شريف خالد، العضو المنتدب لمجموعة "تواصل" المالكة لقناة الحياة، إن الكاتب الصحفي مجدي الجلاد والإعلامي تامر أمين مستمران ضمن الخريطة البرامجية لقناة الحياة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن رجوع قنوات الحياة سيتم على مراحل.

من جانبه، أوضح خالد حلمي، رئيس قنوات الحياة، أنه الخريطة البرامجية لقنوات الحياة سيطرأ عليها عدة تغييرات بحلول يناير 2018.

وأضاف حلمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل صفقة شراء قنوات الحياة، أنه سيتم رجوع البث المباشر لقنوات الحياة، وبرنامج الحياة اليوم الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بعد 10 أيام.

ويأتي إعلان "تواصل" عن مؤتمرها الصحفي للرد على كثير من الشائعات التي أحاطت بالصفقة خلال الساعات التالية للإعلان عنها.

وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا قالت فيه إن نص اتفاق البيع بين شركتى "تواصل" و"سيجما" يقضي بشراء مجموعة "تواصل" قنوات الحياة وأصولها بالكامل، وأن المالك الجديد يتسلم استوديوهات الحياة لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة، ووقع عقد الاتفاقية بين الجانبين الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تواصل".

وأشار البيان إلى عزم مجموعة "تواصل" إعادة هيكلة وتطوير الشبكة بما يضمن استمرار نجاحها واحتلالها موقع القمة بين المحطات الفضائية المصرية.

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