أخبار عاجلة

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد -
بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا -
بعد دعوة علي عبدالعال.. وفد طلابي من "حقوق المنيا" في زيارة للبرلمان -
عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم -
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا -
رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

العضو المنتدب لـ"الحياة": تعاقدنا مع "شوبير والأباصيري".. وموقف "لبنى عسل" لم يتحدد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العضو المنتدب لـ"الحياة": تعاقدنا مع "شوبير والأباصيري".. وموقف "لبنى عسل" لم يتحدد

08:25 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

لبنى عسل

كتب- مصطفى المنشاوي وندي شريف:

أعلن شريف خالد، العضو المنتدب لشركة "تواصل" المالك الجديد لشبكة قنوات "الحياة"، عن التعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير، والإعلامية هبة الأباصيري، للانضمام إلى مذيعي القناة ومن بينهم، تامر أمين وراغدة شلهوب.

وأكد "خالد" خلال كلمته بالمؤتمر الذي تنظمه الشركة بأحد فنادق القاهرة، الثلاثاء، استمرار جميع العاملين بالقناة، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد موقف استمرار الإعلامية لبنى عسل من عدمه.

ومن بين حضور المؤتمر: الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، والفنان محمد صبحي، والإعلامي عمرو الليثي.

وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا قالت فيه إن نص اتفاق البيع بين شركتي "تواصل" و"سيجما" يقضي بشراء مجموعة "تواصل" قنوات الحياة وأصولها بالكامل، وأن المالك الجديد يتسلم استوديوهات الحياة لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة، ووقع عقد الاتفاقية بين الجانبين الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تواصل".

وأشار البيان إلى عزم مجموعة "تواصل" إعادة هيكلة وتطوير الشبكة بما يضمن استمرار نجاحها واحتلالها موقع القمة بين المحطات الفضائية المصرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مالك الحياة: "الجلاد" وتامر أمين مستمران على خريطة البرامج

    أخبار

  • مجدي الجلاد يصل مؤتمر إعلان تفاصيل شراء "تواصل" لشبكة "الحياة"

    أخبار

  • شريف خالد: إطلاق قناة "الحياة الإنجليزية" قريبًا

    أخبار

  • "حازم وشوبير والعدل وراتب".. أبرز المساهمين في مجموعة "تواصل" الإعلامية

    أخبار

إعلان

4c850d34e3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"