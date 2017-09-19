محافظ الإسكندرية يفتتح وحدة العناية بمستشفى برج العرب.. والصحة: جُهزت بجهود المتبرعين

الإسكندرية - محمد البدري:

افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وحدة العناية المركزة الجديد بمستشفى برج العرب المركزى، مساء اليوم الثلاثاء، في حضور الدكتور عمرو سليمان مدير المستشفى والدكتور محمد أبو شوشة مدير إدارة برج العرب الصحية وعدد من قيادات الصحة وأعضاء مجلس النواب.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن وحدة العناية المركزة الجديدة تسع 10 أسرة تم تجهيزها بالكامل عن طريق المتبرعين من المجتمع المدني علاوة على 5 أجهزة تنفس صناعي، مبينًا أن المتبرعين قاموا بتأسيس وتجهيز المبنى وتوفير الأجهزة وفقا لكود وزارة الصحة والسكان بينما قامت المديرية بالتأكد من تنفيذ الأعمال والتجهيزات عن طريق المتبرعين وفقًا للاشتراطات الصحية والطبية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأضاف حجازي إنه تقرر زيادة الكميات المتوفرة من الدم ومشتقاته والأنسولين والمستهلكات الطبية تزامنًا مع زيادة عدد العمليات الجراحية التى تجرى بالمستشفى وزيادة معدلات التردد على أقسام المستشفى المختلفة.

من ناحيته، استأنف محافظ الإسكندرية المرور على أقسام المستشفى، واستمع إلى شكاوى المرضى والعاملين، ووجه بحل عدد من المشكلات بشكل فوري وبحث باقي الشكاوى. ​