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كرم جبر: الإخوان وضعوا تسعيرة 5 آلاف دولار لسب مؤيدي الرئيس في نيويورك

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كرم جبر: الإخوان وضعوا تسعيرة 5 آلاف دولار لسب مؤيدي الرئيس في نيويورك كرم جبر: الإخوان وضعوا تسعيرة 5 آلاف دولار لسب مؤيدي الرئيس في نيويورك

التحرير

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قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة القومية للصحافة، إن كل شعوب العالم تعبر عن آرائها بطريقة حضارية ومهذبة إلا جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن التسعيرة التي وضعتها الجماعة لسب المصريين المؤيدين للرئيس في نيويورك، تبدأ من ألف دولار، و5 آلاف دولار للذي ينجح في الاحتكاك بالمصريين.

وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الثلاثاء، من نيويورك، أن الإخوان يمارسون أساليب بلطجة تخلق بيننا وبينهم سد عالي من الكراهية، لافتًا إلى أن حضور في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان قويًا وفعال، متابعًا: «مصر قادمة».

وأكد أن أصابع قطر القذرة هي من تُحرك كل المؤمرات، مشيرًا إلى أن قطر هى التي دعمت الإخوان والجماعات الإرهابية، مشدّدًا على أن الدوحة تمارس دور الصغار وهو التخريب، لافتًا إلى أن تخريب قطر لم يتوقف عند مصر بل وصل إلى دول الخليج.

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وطالب جبر، دول التحالف العربي أن تظل ثابتة على مواقفها، ولا تنازل ولا تراجع قبل تنفيذ قطر الشروط الثلاثة عشر التي وضعتها الدول الأربعة، موضحًا أن لابد أن تقتنع قطر أن استمرارها في دعمها للإرهاب ستدفع ثمنه غالي جدًا، مؤكدًا أن «أمن واستقرار الشعوب مش لعبة في أيد قطر».

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التحرير

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