السيسي لرئيس المجلس الأوروبي: استقبلنا أعدادا كبيرة من اللاجئين

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أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، بانعقاد مجلس المشاركة المصرية الأوروبية في يوليو 2017، والتوقيع على وثيقة أولويات التعاون بين الطرفين خلال الثلاث سنوات القادمة، معربًا عن التطلع لتنفيذ تلك الأولويات خلال المرحلة المقبلة بما يساهم في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتطرق اللقاء، لسبل تسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وخاصة في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي، على ضرورة دعم الأشقاء الليبيين، للتوصل لتسوية سياسية للأزمة من خلال ترسيخ دعائم مؤسسات الدولة الوطنية، بما يحافظ على سيادة ووحدة أراضي ليبيا، ويصون مقدرات شعبها.

وتم التطرق اللقاء إلى موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث أشار الرئيس إلى ضرورة معالجة قضية الهجرة من منظور شامل يراعي الأبعاد التنموية، وإيجاد حلول للنزاعات السياسية التي تشكل السبب الرئيسي لهذه الظاهرة، مشيرًا إلى استضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة، وتوفير سبل العيش الكريم لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء، وتمتعهم بمعاملة متساوية للمواطنين المصريين في مختلف الخدمات.

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وتطرق اللقاء إلى جهود مصر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودفع جهود إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، بحضور ديميتريس افراموبولس مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة.