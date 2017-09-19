أخبار عاجلة

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج -
"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها -
رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية -
بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا -
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم -
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية -
تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى -
27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على إلتهاب القولون -
بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

إصابة ضابط صدمته سيارة في كمين أمني بالكريمات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة ضابط صدمته سيارة في كمين أمني بالكريمات

09:23 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

إصابة ضابط صدمته سيارة في كمين أمني بالكريمات

ارشيفية

كتب - فتحي سليمان:
أُصيب ضابط شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، بكدمات وجروح متفرقة إثر اصطدام سيارة به أثناء وجوده بكمين أمني على طريق الكريمات.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا باصطدام سيارة بضابط مرور على طريق الكريمات في حلوان. وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام النقيب عطية حسن (35 سنة) ضابط بالإدارة العامة للمرور، بفحص تراخيص سيارة نقل اصطدمت بها من الخلف سياة ملاكي، ما أدى لاصطدام الأولى بالضابط وإصابته.

وألقت قوات الأمن القبض على سائق السيارة الملاكي ويُدعى "أشرف. ر"، وقال إن عطل مفاجئ أصاب الفرامل، وتم نقل الضابط المصاب لتلقي العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وأمر اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور، بإخطار مديرية أمن مطروح لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع أمين شرطة في حادث تصادم أعلى الدائري

    أخبار

  • حركة المرور: تباطؤ السير أعلى كوبري أكتوبر والقصر العيني وشارع الجامعة

    أخبار

  • إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو

    أخبار

  • مصرع مُسن وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق الفيوم

    أخبار

إعلان

d7a070d445.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف

البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف

الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد

بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد

بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا

بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا