إصابة ضابط صدمته سيارة في كمين أمني بالكريمات

كتب - فتحي سليمان:

أُصيب ضابط شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، بكدمات وجروح متفرقة إثر اصطدام سيارة به أثناء وجوده بكمين أمني على طريق الكريمات.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا باصطدام سيارة بضابط مرور على طريق الكريمات في حلوان. وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام النقيب عطية حسن (35 سنة) ضابط بالإدارة العامة للمرور، بفحص تراخيص سيارة نقل اصطدمت بها من الخلف سياة ملاكي، ما أدى لاصطدام الأولى بالضابط وإصابته.

وألقت قوات الأمن القبض على سائق السيارة الملاكي ويُدعى "أشرف. ر"، وقال إن عطل مفاجئ أصاب الفرامل، وتم نقل الضابط المصاب لتلقي العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وأمر اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور، بإخطار مديرية أمن مطروح لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.​