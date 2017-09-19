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نتنياهو: ضوء إسرائيل لن يطفئ أبدًا

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مصراوي Masrawy

نتنياهو: ضوء إسرائيل لن يطفئ أبدًا

09:20 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

نتنياهو: ضوء إسرائيل لن يطفئ أبدًا

بنيامين نتنياهو

كتب - علاء المطيري:

قال رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أولئك الذين يهددون بالفناء هم الذين يعرضون للخطر، موجهًا رسالته لطهران: "نور إسرائيل لن ينطفئ".


وتابع - خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء - أن إسرائيل ستدافع عن نفسها من خلال أسلحتها وستمنع إيران من إنشاء أسلحة قاتلة في سوريا وقواعد عسكرية وجبهات إرهابية على امتداد حدود إسرائيل.

وقال إن إيران التي تسعى لتدميرنا ستواجه عدوًا أكثر شراسة"، لكنه تحدث إلى الشعب الإيراني: "أنتم لستم أعداؤنا أنتم أصدقاؤنا وفي يوم ما ستتحررون من هذا النظام الديكتاتوري الذي يعذب الناس في شوارع طهران".

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مصراوي Masrawy

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