نتنياهو يشيد بتصريح جوتيرش بشأن معاداة إسرائيل

كتب - علاء المطيري:

قال رئيس الوزاء الإسرائيلي إنه يقدر تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بأن معاداة إسرائيل وحقها في الوجود يمثل معادة للسامية.

وتابع - خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشكر مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة بسبب دعمها لحقيقة إسرائيل.