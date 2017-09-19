نتنياهو يشيد بتصريح جوتيرش بشأن معاداة إسرائيل
نتنياهو يشيد بتصريح جوتيرش بشأن معاداة إسرائيل
09:20 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش
كتب - علاء المطيري:
قال رئيس الوزاء الإسرائيلي إنه يقدر تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بأن معاداة إسرائيل وحقها في الوجود يمثل معادة للسامية.
وتابع - خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشكر مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة بسبب دعمها لحقيقة إسرائيل.
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